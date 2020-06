Horrorwerf Woluwedal in laatste rechte lijn

Vijf jaar na het begin van de werken zit de herinrichting van het Woluwedal in de laatste rechte lijn. Deze week is de laatste fase gestart. Daarbij wordt de Leuvensesteenweg langs de kant van Brussel helemaal afgesloten. De werken moeten eind dit jaar klaar zijn.

De oorspronkelijke start van de werken aan het Woluwedal stonden gepland begin 2015. Maar uiteindelijk ging pas in augustus 2015 de eerste spade er in de grond. Bedoeling was om binnen een tijdspanne van twee jaar het verkeersknooppunt veiliger en vlotter te maken. Maar door problemen tussen de toenmamige aannemer en het Agentschap Wegen en Verkeer liep de werf heel wat vertraging op. Maandenlang werd er zelfs gewoon niet gewerkt.

Intussen ontfermt De Werkvennootschap zich over de werf. "In die laatste fase wordt het kruispunt van de Leuvensesteenweg aan de kant van Brussel met de het Woluwedal aangepakt. De steenweg indraaien is tot november niet mogelijk, want die wordt volledig afgesloten", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "Handelaars blijven bereikbaar via de omleiding. Die loopt via de Tramlaan en de Bevrijdingslaan."

Doordat de Leuvensesteenweg afgesloten is, maakt Agentschap Wegen en Verkeer gebruik om er over de lengte van een kilometer betonplaten te vervangen. Die werken duren een kleine maand. Iets verderop gaan ook de werken aan de fietssnelweg vooruit. Als alles volgens plan verloopt, moet de herinrichting van het Woluwedal eind dit jaar helemaal klaar zijn, bijna vier jaar na de oorspronkelijke einddatum.