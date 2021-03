Hotelmoord Ruisbroek: Fransman vermoordt kamermeisje 'omdat de duivel hem dat gevraagd had'

Er raken alsmaar meer details bekend over de moord die gisteren plaatsvond in een hotel in Ruisbroek. De dader, een psychiatrische patiënt die vorige week ontsnapte uit een instelling in Marseille, vermoordde naar eigen zeggen het kamermeisje ‘omdat de duivel hem dat gevraagd had en hij niet anders kon dan te gehoorzamen’.

De dader kwam zondagavond na een lange autorit aan in het Best Western-hotel in Ruisbroek en boekte er een kamer. Volgens zijn verklaringen zou hij gisteren het kamermeisje vermoord hebben omdat ‘de duivel hem dat gevraagd had en hij geen andere keuze had dan te gehoorzamen'. De dader stapte naakt door de hotelgang, trok een brandblusser van de muur en stormde op twee werkneemsters af. Het slachtoffer, een 33-jarige vrouw uit Jette, vluchtte een kamer in. Daar werd ze met de brandblusser het hoofd ingeslagen. De vrouw was op slag dood.

"De dader werd geïdentificeerd als een 36-jarige Fransman die geseind stond omdat hij uit een psychiatrische instelling in Frankrijk ontsnapt was", meldt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Hij werd ter plaatse opgepakt. Hij liep naakt rond door het hotel en kwam verward over. De onderzoeksrechter en het parket zijn maandagavond samen met de deskundigen ter plaatse afgestapt.”

Uit het onderzoek blijkt dat de dader en het slachtoffer elkaar niet kenden. Alles wijst erop dat het om een willekeurige moord gaat, vermoedelijk gepleegd door iemand die met ernstige psychische problemen kampte.