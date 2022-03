Hulpgoederen vanuit Kampenhout op weg naar Roemenië en Oekraïne

In Kampenhout is vandaag een vrachtwagen vertrokken met hulpgoederen voor Oekraïne naar de Roemeense stad Satu Mare vlakbij de Oekraiënse grens. Morgen vertrekt een tweede lading naar een dorp in de buurt van Lviv. Vijf ondernemers en het gemeentebestuur sloegen voor deze inzamelactie de handen in mekaar.

Rond negen uur vanochtend werd een eerste vrachtwagen met hulpgoederen geladen. Van aan de grens van Oekraïne en Hongarije worden de goederen verdeeld. “De goederen beantwoorden aan specifieke noden van de oorlogsslachtoffers”, zegt burgemeester Kris Leaerts. “De lijst werd opgesteld in overleg in overleg met de lokale Roemeense en Oekraïnese overheden. Geneesmiddelen, verzorgingsproducten, drinkbaar water, wasmachines, veldbedden, matrassen en slaapzakken zijn de belangrijkste goederen.”

Een Kampenhoutse houthandelaar bevroeg zich voor de actie bij zijn Oekraïense zakenpartners. De vrouw van Kevin Ringoet van Brasserie De Loft in Kampenhout is Roemeense uit Satu Mare. Hij heeft de contacten gelegd met de burgemeester van de stad. “Daar worden overal dorpjes opgericht om vluchtelingen op te vangen”, zegt Kevin. “Je hoort altijd over vluchtelingen in Polen, maar niet over Roemenië. De situatie daar is heel erg. Ze proberen de mensen op te vangen, maar hebben daar de middelen niet voor.”

De Kampenhoutse ondernemingen zamelden niet enkel hulpgoederen maar ook geld in. De inzamelactie is voorlopig afgerond maar je kan nog altijd een bijdrage storten aan de vzw Kampenhout helpt Oekraïne. Alle informatie vind je op de website van de gemeente.