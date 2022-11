In een loods van de luchthaven in Diegem vindt vandaag een kijkdag plaats voor een bijzondere veiling. De laatste iconische restanten van luchtvaartmaatschappij Sabena gaan onder de hamer.

Op 7 november 2001 ging luchtvaartmaatschappij Sabena failliet. Meer dan twintig jaar later nadert de afwikkeling van een van de grootste faillissementen in de Belgische geschiedenis. “Bezittingen als trolleys, computermateriaal, camionetten en hostessenkledij zijn intussen geveild”, vertelt Koen Grysolle van veilinghuis Troostwijk. “Nu veilen we de laatste iconische restanten uit het verleden van Sabena zoals de grote reclameletters van maar liefst 1,7 meter hoog en een unieke vergadertafel.” Vanochtend vond een kijkdag plaats, de veiling loopt morgen af.