Inbreuken op coronaregels worden strenger bestraft

Het Nationaal Crisiscentrum was gisteren hard voor mensen die het nog altijd niet zo nauw namen met de coronamaatregelen. "Het is ongehoord om vast te stellen dat door een aantal personen deze periode wordt aanzien als een soort van alternatieve vakantie", zei woordvoerder Yves Stevens. "Ondanks de beginnende lentezon is het nu niet het moment om met vrienden te gaan rondhangen in het park of een aperitief te organiseren met uw buren. De basisregel is heel eenvoudig: blijf zoveel mogelijk thuis.”

Uit datagegevens blijkt dat we de maatregelen beter opvolgen dan onze buurlanden, maar het kan volgens velen nog beter. Daarom worden de maatregelen voortaan veel strenger gecontroleerd. "De tijd van sensibiliseren is voorbij. Iedereen is intussen op de hoogte van wat mag en wat niet. Elke overtreding moet bestraft worden", zegt het College van Procureurs-Generaal. "Wie een minnelijke schikking niet aanvaardt, wordt zonder uitzondering gedagvaard voor de correctionele rechtbank."

Wie zich in te grote groepen begeeft, riskeert concreet een boete van 250 euro. Datzelfde bedrag krijg je ook als je een niet-essentiële verplaatsing maakt. Handelaars die hun winkel openhouden terwijl dat niet mag, riskeren 750 euro te moeten betalen. Werkgevers die de social distancing-regels niet respecteren zelfs 1.500 euro.