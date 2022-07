Incovo betrapt recordaantal sluikstorters: "We winnen de hardnekkige strijd altijd"

Dit jaar heeft Incovo al 243 sluikstortvaststellingen gedaan. Dat recordaantal komt onder meer door de zes nieuwe sluikstortcamera’s die het dit voorjaar in gebruik heeft genomen. Incovo is de afvalintercommunale in Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde, Zemst en een deel van Grimbergen.

In 2016 was Incovo de eerste intercommunale om eigen sluikstortcamera’s in te zetten. De camera’s van toen werden dit voorjaar vervangen. Daardoor kunnen sluikstorters haarfijn worden vastgelegd, of die nu aan glasbollen, textielcontainers, vuilnisbakken of verlaten wegen zijn. Resultaat: in het eerste halfjaar alleen hebben we bij Incovo 243 sluikstortvaststellingen gedaan. Dat is meer dan een verdriedubbeling ten opzichte van vorig jaar.

“Tevreden met de cijfers zijn we niet. Hoe minder sluikstorten, hoe minder sluikstortboetes, daar willen we naartoe. Maar zolang sommigen de boodschap nog niet begrepen hebben, blijven we de sluikstortcamera’s intensief inzetten. Wie een factuur van honderden euro’s in de bus krijgt beseft snel dat goed sorteren veel slimmer is dan sluikstorten”, zegt voorzitter van Incovo Eddy Vranckaert.

De GAS-boete bedraagt minimaal 80 euro en daarbovenop komen ook de kosten om alles op te ruimen. Vooral in Grimbergen, waar Incovo sinds dit jaar actief is, worden veel sluikstorters betrapt. “We hebben voor elke omgeving een andere camera. Er zijn er die geschikt zijn voor in de stad of voor in de velden, groter of piepklein, van bovenuit of vanop de grond. Dat maakt dat we de strijd tegen hardnekkige sluikstorters altijd winnen al moeten we er soms wekenlang op wachten,” vult Jan Buysse aan.