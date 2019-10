Van alle ING-kantoren die de deuren moeten sluiten, bevinden er zich twee in onze regio. Het bankkantoor in Elewijt en dat in Strombeek-Bever gaan ten laatste eind volgend jaar dicht. De getroffen werknemers kunnen in een andere vestiging van ING aan de slag.

Na een speciale ondernemingsraad bleek dat in het totaal 22 van de 640 bankkantoren van ING de deuren moeten sluiten. Criteria zoals de ligging en het aantal bezoekers bepaalden welke kantoren dicht moeten. In het totaal gaat het om vier kantoren in Vlaanderen en elf in Brussel. In onze regio gaat het om de vestigingen in Elewijt (Zemst) en Strombeek-Bever (Grimbergen).

Het personeel in de getroffen kantoren wordt overgeplaatst naar soortgelijke functies in andere vestigingen van de bankgroep.