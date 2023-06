Inschrijvingen zijn open voor Gordel vol nieuwigheden

Vertrekpunten voor de fiets- en wandeltochten zijn dit jaar het provinciedomein Huizingen en Kamp Kwadraat in Overijse. De Druivenstreek fungeert namelijk als focusregio. “We gaan terug naar de essentie van de Gordel: het groene en Vlaamse karakter van de Rand in de kijker zetten”, zegt minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts. “We behouden de originele boodschap, maar zorgen ook nu weer voor wat nieuwigheden, zoals een trailrun en een gravelparcours. Dat parcours staat ook in het teken van het WK Gravel, dat volgend jaar naar deze streek komt, in een parcours tussen Halle en Leuven. Dat wielerliefhebbers kunnen kennismaken met deze nieuwe wielerdiscipline is mooi meegenomen. Dat het ook nog eens tussen de druivenranken kan, dat is natuurlijk fantastisch.”

Deelnemen aan de Gordel is enkel betalend als je mee wil rijden met de pelotons voor de Gordelklassieker. De andere fiets- en wandeltochten zijn gratis, maar toch is inschrijven belangrijk. “Wie zich registreert, gaat verzekerd op pad”, zegt Weyts. “De deelnemers maken bovendien kans op leuke prijzen.” Inschrijven kan via www.degordel.be.