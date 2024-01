Sinds 2021 gaat Interrand te strijd aan tegen sluikstorten aan glasbollen. De voorbije jaren werd onder meer de communicatiecampagne ‘Ik ben opgefleurd, hou met netjes’ uitgerold en een werkgroep informeerde de inwoners over de problematiek. “Maar het mocht helaas niet baten, daarom worden nu sluikstortcamera’s ingezet”, zegt Joris Kelchtermans, voorzitter van Interrand. “De reële pakkans verhogen en weten dat er voor bewust foutief gedrag gesanctioneerd zal worden, dat is waarom we deze laatste stap in de strijd tegen sluikstorten hebben gezet.”

De sluikstortcamera’s die geplaatst werden, leveren onmiddellijk resultaat op. “Op dit moment hebben we al een 80-tal GAS-pv’s opgesteld. Op één van de glasbolsites waar gefilmd werd, is het sluikstorten al sterk gedaald”, zegt Kelchtermans. “We hebben vier personeelsleden die GAS-bevoegdheid hebben en dus gemachtigd zijn om sluikstortboetes uit te schrijven.”