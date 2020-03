Intradura beperkt afvalophaling

Om de huidige dienstverlening te kunnen aanhouden, is beslist dat maximum 3 zakken per adres per ophaling (REST, PMD, GFT) mogen worden aangeboden of maximum een halve kubieke meter voor losse afvalstoffen zoals papier en karton, per ophaling.

Intradura staat in voor het afvalbeheer van 19 gemeenten in de westrand van de provincie Vlaams-Brabant: Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wemmel.