Invoering blauwe zone in Machelen loopt in het honderd nadat parkeerfirma verkeerde borden plaatst

Op 1 april werd in Machelen bijna één grote blauwe zone, waar je beperkt kan parkeren op voorwaarde dat je een geldige parkeerschijf legt. Maar de invoering ervan verloopt chaotisch omdat een aannemer foutieve borden heeft geplaatst. De blauwe zone is daardoor voorlopig helemaal geen blauwe zone, op een paar plaatsen aan het gemeentehuis na. “Dit is miserie”, zucht schepen van Mobiliteit Steve Claeys. “Op de verkeersborden ontbreekt vooral een afbeelding van een blauwe schijf. Er staat daarnaast ook een tijdsbepaling en een tonnagebeperking op de borden vermeld en daardoor is het allemaal nog onduidelijker.”

De parkeerfirma heeft intussen al toegegeven dat het om de verkeerde verkeersborden gaat. “We vrezen dat de aanpassing toch een tweetal weken in beslag gaat nemen”, zegt Claeys. “We hopen dat deze vervelende situatie snel van de baan is. Sowieso werd in de eerste maand een sensibilisering voorzien waarbij waarschuwingstickets werden uitgedeeld zonder retributie. Mogelijk wordt die periode nog verlengd. De politie is ook op de hoogte, dus er zullen zeker geen boetes uitgeschreven worden, ook niet voor lichte vrachtwagens.”