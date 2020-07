Jaagpad langs kanaal wordt vernieuwd over 11 kilometer

De Vlaamse Waterweg vernieuwt de komende jaren over liefst elf kilometer het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde van Willebroek tot de sluis in Zemst. Het huidige smalle fietspad wordt bijna verdubbeld tot vier meter en komt meteen naast het kanaal te liggen, afgescheiden van de rijweg. Er wordt ook een wandelpad voorzien.

De werken volgen het traject van fietssnelweg F23 Brussel-Boom. Over een afstand van ongeveer elf kilometer wordt het volledige jaagpad vernieuwd. Het fietspad wordt verbreed van 2,5 meter tot vier meter. Geen overbodige luxe, want vandaag is het er vaak krap voor fietsers die mekaar kruisen. Het fietspad verhuist in Willebroek en Kapelle-op-den-Bos ook naar de andere kant van de rijweg en komt langs het kanaal te liggen, zodat er geen conflicten meer zijn met inritten naar private domeinen en zijstraten.

Aan de sluis in Zemst gaat het richting Humbeek op vraag van de provincie weer naar de overkant van de rijweg. De gemeente Zemst adviseert gunstig maar vraagt bij monde van burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) dat er een veilige oversteek wordt voorzien. Er komt aan de sluis ook een educatieve speeltuin. De werken zullen over meerdere jaren lopen. Het eerste deel moet dit najaar starten.

Veel aandacht gaat uit naar de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Vandaag is die nauwelijks beschermd. Voertuigen rijden rakelings naast de fietsers op een bovendien krakkemikkig wegdek. “Waar mogelijk zal een groene berm van zo’n 2,75 meter de rijweg en het fietspad scheiden”, legt woordvoerster Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg uit. “Naast het fietspad, in het natuurlijke talud van de kanaaloever, wordt een 1,5 meter breed wandelpad aangelegd in waterdoorlatende halfverharding.”