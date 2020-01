Jan Laeremans (Vlaams Belang) vreest voor Nederlandstalige hulpverlening in ziekenhuizen Brussel en Rand

Jan Laeremans, Vlaams Parlemententslid voor het Vlaams Belang uit Grimbergen, maakt zich grote zorgen over de Vlaamse patiënten die gehospitaliseerd worden in Brussel en de Rand. Aanleiding zijn de ziekenhuisnetwerken waar elke ziekenhuis sinds 1 januari deel van moet uitmaken. “Ik vrees dat patiënten nog minder het Nederlands zullen behandeld worden”, aldus Laeremans.

Het Brusselse ziekenhuislandschap is een kluwen. Het ene is openbaar en moet officieel tweetalig zijn, het is privaat en vaak ééntalig én dan heb je nog de universitaire ziekenhuizen. Maar de spoeddiensten en de MUG-interventieteams van alle Brusselse ziekenhuizen moeten allemaal een tweetalige dienstverlening garanderen, al loopt dat loopt in de praktijk vaak anders.

“Je weet dat Vlamingen daar in het verleden lang niet altijd goed zijn behandeld. Wie werd opgehaald met de ambulance, kreeg hulpverleners die vaak het Nederlands niet machtig waren. Met de netwerken gaat het er denk ik niet op verbeteren”, zegt Jan Laeremans.

Volgens Laeremans zullen de Franstalige ziekenhuizen in een netwerk de bovenhand nemen op de tweetalige ziekenhuizen. “Het zijn grotendeels de Franstalige ziekenhuizen die de netwerken zullen besturen. Zij trekken het laken naar zich toe. Die hebben geen garantie ingebouwd voor de Vlamingen, noch voor het personeel, noch voor de patiënten”, aldus Laeremans.

Volgens Laeremans gaat het om duizenden mensen. Hij wil dat de Vlaamse overheid actie onderneemt. “De Vlaamse belastingbetaler betaalt ook voor die ziekenhuizen, wij willen dan ook de garantie krijgen dat een Vlaming in Brusse en de Rand in het Nederlands geholpen wordt”, besluit Laeremans.