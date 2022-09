Jeroen Tiebout (N-VA) legt eed af in Vlaams Parlement

Jeroen Tiebout was kabinetschef van Vlaams minister Ben Weyts. In het Vlaams Parlement neemt hij als opvolger de plaats in van Piet De Bruyn uit Rotselaar, die codirecteur wordt van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. “Als volksvertegenwoordiger en kind van de Vlaamse Rand zal ik alle dossiers in het parlement bekijken door die bril”, reageert Tiebout. “Ik besef dat ik dit mandaat maar laat opneem, maar ik zal tot de laatste dag hard werken voor die mooie, Vlaamse en groene Rand.”