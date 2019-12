Jo Van Vaerenbergh wordt algemeen directeur vzw de Rand

Jo Van Vaerenbergh volgt op 1 april 2020 Eddy Frans op als algemeen directeur van vzw de Rand. Van Vaerenbergh, opgegroeid in Pamel, is vandaag directeur Vrije Tijd bij de gemeente Dilbeek en heeft heel wat ervaring met lokaal integratiebeleid.

Jo Van Vaerenbergh is master in de communicatiewetenschappen. Zijn eerste professionele stappen zette hij in een jeugdhuis en bij de Vlaamse koepel voor internationaal jeugdwerk JINT. Aansluitend bouwde hij heel wat ervaring op in de integratiesector, onder meer bij PIN vzw, het Provinciaal Integratiecentrum Vlaams-Brabant PRIC en het Agentschap Integratie en Inburgering. Het laatste anderhalf jaar was hij actief bij de gemeente Dilbeek.

“Het is een grote uitdaging om vzw ‘de Rand’ te mogen gaan leiden. Ik heb me altijd al sterk kunnen vereenzelvigen met de missie en opdracht van de organisatie. Ik kijk dan ook uit naar de komende samenwerking met het team, de Raad van Bestuur en de vele stakeholders en partners", zegt Jo Van Vaerenbergh.

De nieuwe directeur zegt dat de noden van de regio duidelijk zijn en de urgentie hoog. "Toch bieden de lokale, provinciale en Vlaamse beleidsplannen, de groeiende bovenlokale samenwerkingsverbanden en de grote bereidheid bij verenigingen, clubs en burgers heel wat kansen. Tegelijkertijd bevestigen ze heel hard de uitdagingen voor vzw de Rand om via het stimuleren van gemeenschapsopbouw, taalpromotie, specifieke randexpertise en leer- en oefenkansen Nederlands het ‘samenleven’ in de Vlaamse Rand blijvend te versterken", aldus Van Vaerenbergh.

Van Vaerenbergh volgt Eddy Frans op. Hij is tevreden dat hij zijn functie kan doorgeven aan iemand met een groot hart voor de regio. "Jo brengt bovendien een grote dosis ervaring mee. Ik heb zelf gedurende 21 jaar heel wat nieuwe werkingsterreinen toegevoegd aan de actieradius van ‘de Rand’. Ik vertrouw er op dat Jo Van Vaerenbergh met grote zorg het werk zal verder zetten en die pijlers zal uitbouwen, die een antwoord bieden op een van de grootste uitdagingen van de regio, met name de positie van het Nederlands als dè verbindende taal", aldus Frans.

Foto: Filip Claessens