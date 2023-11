Jonge turnsters gooien hoge ogen op WK Trampoline voor jongeren

De trampoline-afdeling van Turnkring Ten Gaerde uit Dilbeek is trots, want op het Wereldkampioenschap voor jongeren in Engeland ruim een week geleden pakte de club voor het eerst in haar geschiedenis een medaille. Nina Meskens won er zilver. Ook haar tweelingzus Louise en vriendin Mona deden het prima. Wij gingen langs tijdens een training.

Nina Meskens is twaalf jaar en houdster van de zilveren medaille op de dubbele mini-trampoline op het jeugd WK in Birmingham. “Dat had ik nooit durven te dromen, zelfs niet om de finale te halen,” zegt ze. Haar tweelingzus Louise werd 17de op de grote trampoline, op een totaal aantal deelnemers van 40. Vriendin Mona (14) eindigde op de 33ste plaats, op een totaal van 70 deelnemers.



De meisjes trainen 6 keer per week waarvan 4 keer in het topsportcentrum in Deinze. De gymfederatie omringt hen met de beste zorgen. Doel is om bij de volwassenen podiumplaatsen te behalen op EK’s en WK’s. De ultieme droom is om één of meer van deze toppers in 2028 op de Olympische Spelen te krijgen. “Van zodra we deelnemen aan de Spelen komt er veel meer budget vrij, zodat we nog beter kunnen werken en onze infrastructuur kunnen verbeteren,” legt trainer Randy Van Groen van Turnkring Ten Gaerde uit.

Spring- en turnkunsten van Nina, Louise en Mona zie je in RINGtv Sport.