Kapperszaken vanaf morgen dicht

Kapperszaken mochten tot nu toe open blijven op voorwaarde dat ze één klant tegelijkertijd kapten en de afstandsregels respecteerden. Heel wat kapperszaken zagen dat niet zitten sloten daarom zelf de deuren. Ook de federatie van kappers begreep niet dat kapsalons mochten openblijven. Na overleg is er nu duidelijkheid.

"Door de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad oplegt moeten ook de kappers verplicht sluiten", zegt Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). "Wie verplicht de onderneming of winkel moet sluiten krijgt een premie van 4.000 euro. Nu zullen dus ook kappers daar recht op hebben. Het is goed dat die duidelijkheid er is."