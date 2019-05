Kasteel van Gaasbeek krijgt eigen wijn

Eric Geyssens en Sam Dehandschutter mogen de volgende 25 jaar de wijngaard in het Kasteel van Gaasbeek beheren. Het Wijndomein Dappersveld-Woestijn baat momenteel al wijngaarden uit in Elingen en Gooik. Zij denken dat de wijngaard jaarlijks 350 tot 400 flessen zal opleveren.

"We zijn het nog aan het onderzoeken, maar wellicht moeten we een groot deel van de planten rooien en opnieuw aanplanten. Een deel van de productie staan we af aan Natuur en Bos en het Kasteel van Gaasbeek, het andere deel verkopen we zelf. We willen een soort schuimwijn produceren. Over de naam is nog niets beslist, maar wellicht zal die verwijzen naar het kasteel," zegt Sam Dehandschutter.

De eerste wijnen van de wijngaard van het kasteel gaan volgens de wijnboeren ten vroegste in 2022 of 2023 op de fles. Natuur en Bos wil met de samenwerkingsovereenkomst met de Pajotse wijnboeren de ecologische belevingswaarde van het Kasteel van Gaasbeek en zijn omgeving optrekken.

"Natuur kan en moet je beleven met al je zintuigen. Je kan natuur zien, horen, ruiken, voelen maar ook proeven. Pluktuinen zijn daar een mooi voorbeeld van, net als kruidentuinen. Nu is er dus ook de wijngaard met binnen een paar jaar lekkere wijn," zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal Natuur en Bos.