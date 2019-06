Kennis Nederlands in de Rand blijft stabiel

De kennis van het Nederlands in de Vlaamse Rand blijft stabiel. Dat blijkt uit de tweede taalbarometer van het onderzoekscentrum BRIO van de Vrije Universiteit Brussel. Al is er wel een verschil tussen de randgemeenten. In Vilvoorde, Machelen en Zaventem is de achteruitgang van het Nederlands veel ingrijpender dan in de rest van de Rand.

Tussen januari en september 2018 werden in totaal 2.410 mensen uit de Rand bevraagd. Over heel de Rand is de kennis van het Nederlands er lichtjes op achteruitgegaan, in de faciliteitengemeenten gaat de kennis er dan weer licht op vooruit. De Rand wordt ook alsmaar meertaliger.

Vooral in de tewerkstellingsgemeenten Vilvoorde, Zaventem en Machelen daalt de kennis van het Nederlands sterk. “Het aantal gezinnen dat uitsluitend Nederlands spreekt, is er gedaald van 50 tot 40 procent. Nergens anders is het effect van Brusselaars die naar de Rand verhuizen zo ingrijpend”, zegt taalsocioloog Rudi Janssens van BRIO.

Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts merkt dan ook op dat de Rand nood heeft aan grote projecten die de Nederlandse taal bevorderen. Hij merkt naast vele werkpunten wel enkele lichtpuntjes op. “De nieuwkomers in België zijn blijkbaar betere Belgen dan de Franstaligen: ze passen zich beter aan. En de scholen zorgen voor meer kennis van het Nederlands in onze Rand. In het onderwijs ligt de sleutel. Daar moeten we dus nog meer op inzetten."

Tot slot trekt Weyts volgens BRUZZ een opvallende socio-economische conclusie. “Franstaligen in de Rand die ons opgeven, zullen wij ook opgeven. Wie geen Nederlands wil leren, moet geen uitkering krijgen", besluit Weyts.