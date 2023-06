Ketnetwrapster Gloria verrast leerlingen Het Prinsenhof na succesvolle actie voor KOTK

Hoog bezoek in Vrije Basisschool Het Prinsenhof in Grimbergen. Ketnetwrapster en boegbeeld van de actie De Pet op tegen Kanker kwam de meer dan 700 kleuters en leerlingen bedanken voor hun inzet voor Kom op tegen Kanker. De school organiseerde in april een gesponsorde voettocht en haalde zo bijna 9.200 euro op.

Gloria Monserez werd letterlijk en figuurlijk warm onthaald in Het Prinsenhof. De leerlingen scandeerden haar naam en iedereen danste mee op het toepasselijke lied ‘Mooi weer vandaag’. “Voor onze school was dit het grote slotmoment van de jaarlijkse KIVOWE-actie,” zegt directeur van Het Prinsenhof. “KIVOWE staat voor Kinderen voor de Wereld. Elk jaar zoekt onze school een goed doel uit. Daarbij wisselen we elk jaar af tussen een binnenlands en een buitenlands goed doel. Dit jaar kozen we voor Kom op tegen Kanker.”

Het goede doel van dit jaar is niet toevallig gekozen. “Vorig jaar voerde Fenna, een kleutertje op onze school, de strijd tegen kanker. We kozen dan ook symbolisch Kom op tegen Kanker als goed doel voor onze actie,” klinkt het. Dde school haalde tijdens een gesponsorde voettocht 9.178 euro op voor de organisatie. “Een waanzinnig bedrag,” aldus de directeur. Vandaag werd de cheque plechtig overhandigd aan Ketnetwrapster Gloria Monserez. Zij vond het belangrijk de cheque persoonlijk op te halen. “Ik vind het heel belangrijk hier te zijn,” zegt ze. “Ik hoorde van de strijd die Fenna vorig jaar voerde tegen kanker en ben super blij dat ik het werk van de hele school hier in de bloemetjes kan zetten.”