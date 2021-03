Klarafestival dit jaar gratis en digitaal

Het Klarafestival was vorig jaar een van de eerste grote evenementen die door corona in het water vielen. Om liefhebbers van klassieke muziek geen twee keer op hun honger te laten zitten, gaat het festival nu voor een digitale ervaring. Van 13 tot 22 maart kan je, vanuit je luie zetel, genieten van twaalf diverse audiovisuele producties.

Dit jaar is er dus een digitale editie van het Klarafestival. “We hebben besloten om het festival toch te laten plaatsvinden, al is het enkel digitaal”, zegt Joost Fonteyne, intendant van het Klarafestival. “We willen zo de artiesten die zo’n barre tijden kennen, een hart onder de riem steken en ervoor zorgen dat wat ze zo goed kunnen en mooi doen ook kunnen delen met hun publiek.”

Zaterdag openen het Belgische barokorkest B'Rock en Muziektheater Transparant het festival samen met sopraan Ilse Eerens. Zij brengen muziek van Georg Friedrich Händel. Verder is het programma heel gevarieerd met voornamelijk Belgische artiesten, maar bijvoorbeeld ook met een optreden van een Duits improvisatieorkest dat vanuit een nachtclub in Berlijn gestreamd wordt. Naast onbekende parels staan er onbetwiste meesterwerken geprogrammeerd. De rode draad van het festival is, heel toepasselijk, "Es ist noch nicht alles verloren".

Vanuit je luie zetel zit je automatisch op de eerste rij voor twaalf audiovisuele producties die opgenomen worden in Bozar, Flagey en andere prachtige concertzalen. Je registreren kan heel eenvoudig via klarafestival.be/live en is helemaal gratis. De link die je toegestuurd krijgt, blijft het hele festival, van 13 tot 22 maart, geldig.