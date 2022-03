Klarafestival opent met hymne van Oekraïense componist

Vrijdagavond is in Brussel het Klarafestival van start gegaan. Tijdens de hele festivalperiode staan de organisatoren bewust stil bij de oorlog in Oekraïne.

Klarafestival deelt de verontwaardiging over de oorlog in Oekraïne. Als lid van de European Festival Association onderschrijft het festival de oproep om als Festivals against War via kunst en cultuur te blijven verbinden. Het thema ‘Let’s stick together’ dat het Klarafestival dit jaar naar voren schuift zet opnieuw aan tot reflectie. Het is een oproep van solidariteit en eenheid en tegelijkertijd een aanklacht tegen geweld, polarisatie en het lijden dat daaruit voortvloeit.

Het openingsconcert in Bozar was Hymn 2001 van de Oekraïense componist Valentin Silestrov, uitgevoerd door het Orchestre National de France onder leiding van Cristian Macelaru. Onze reporter was erbij en brengt verslag uit in ons nieuws.