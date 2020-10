Kleuters in quarantaine nadat toezichter besmet raakt

Alle kleuters van de kleuterschool Klein Klein Kleuterke in Sint-Ulriks-Kapelle, bij Dilbeek, moeten tot en met donderdag in preventieve quarantaine blijven nadat ze in contact kwamen met een besmette toezichter. De voorbije dagen sloten ook al scholen in Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel en Galmaarden tijdelijk de schoolpoorten.

De directie laat weten dat de school wel niet gesloten is. "Alle kleuters moeten tot aanstaande donderdag in preventieve quarantaine omdat ze in contact kwamen met een besmette toezichter. De leerkrachten - die steeds een mondmasker dragen bij contact met volwassenen - blijven aan het werk. Zij zullen zorgen dat de kleuters gedurende de quarantaine thuis opdrachten krijgen", aldus de directie.

Vier andere scholen in onze regio sloten de voorbije dagen wel de deuren. Het gaat om de Sint-Stevenschool en Vrije Basisschool Sint-Lutgardis in Sint-Pieters-Leeuw, de kleuterschool van de Franstalige gemeentelijke school in Wemmel, Gemeentelijke Basisschool Herhout in Galmaarden. Ondanks het stijgend aantal besmettingen binnen de schoolmuren, wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de scholen in code geel houden.

"We hebben heel hard gevochten om de scholen open te krijgen en ik wil ze open houden. Dat is het veiligst voor iedereen", zegt Weyts op Radio 1. "Het aantal besmettingen valt trouwens goed mee op de scholen. Sommige klassen gaan in quarantaine, maar dat betekent dat het systeem werkt."

Foto: Google Maps