Klimaat inspiratiebron voor nieuwe thriller van Dirk Vanderlinden

Thrillerauteur Dirk Vanderlinden uit Herne heeft een nieuw boek uit: ‘De Klimaatvluchteling’. Het is het nieuwste boek in de reeks van zijn Vandiesel Company. In het boek wordt spannende fictie verweven met belangrijke klimaatvraagstukken.

In het nieuwste boek ‘De Klimaatvluchteling’ maken we kennis met Eva Rossi. De jonge Italiaanse voert een verbeten strijd tegen de klimaatverandering in haar geboortestad Venetië. Eva vertrekt uit Venetië en komt zo bij de Vandiesel Company terecht. Dat fictieve schaduwteam staat centraal in de boekenreeks van Dirk Vanderlinden. Het team voert in het grootste geheim overal te wereld opdrachten uit. Eva kan vanuit het team haar strijd voortzetten, maar sleurt daarbij de drie vrouwen mee in een spannend avontuur.

De Klimaatvluchteling wordt uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts.