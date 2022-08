KMI: “Warmste week van het jaar in aantocht”

Vandaag en morgen voorspelt het KMI temperaturen rond de 25 graden, vanaf woensdag wordt het opnieuw warmer. “Vrijdag is lokaal is 34 graden mogelijk, zaterdag en zondag nog iets meer. De wind blijft zwak of matig uit oost tot noordoost waaien”, klinkt het bij het KMI. We maken ons dus op voor de warmste week van 2022.

Omwille van de opeenvolgende warme dagen kondigt Agentschap Zorg en Gezondheid het hitteplan af. “Bij hoge temperaturen vragen immers vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico’s tegen te gaan”, zegt Ria Vandenreyt van Zorg en Gezondheid. “Ons algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan.”