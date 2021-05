Kmo's in Vlaams-Brabant werven opnieuw aan: “Als enige regio terug op niveau van voor coronacrisis”

De tewerkstelling bij kleine en middelgrote ondernemingen tot 250 werknemers is het meest rooskleurig in de provincie Vlaams-Brabant, zeker wat de aanwervingsintenties betreft. Dat blijkt uit een rondvraag in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 673 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.