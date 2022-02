Koen uit Roosdaal is geboren voor de job van kerkbaljuw: "Familietraditie voortzetten"

De eucharistieviering in Aarschot was afgelopen weekend net iets specialer dan op een andere zondag. Het was namelijk de eerste dienst van Koen Cautaerts uit Roosdaal. Hij is er namelijk de nieuwe suisse. Dat is een soort politieman die in de kerk de misviering in goede banen moet leiden. Een functie die in het DNA van Koen zit, want zijn overgrootvader was jarenlang de suisse in de kerk van Pamel.

Wie zondag in de kerk van Aarschot was, waande zich even in de vorige eeuw. Dat alles te maken met de job die Koen er uitoefende. Statig in het pak was hij de suisse of kerkbaljuw van dienst. “Eigenlijk is het een soort kerkpolitie. De suisse moet de orde bewaken en zorgen dat alles netjes achterblijft”, vertelt Koen. “Vroeger was het ook de taak van de suisse om mensen die aan het praten waren aan de deur te zetten. Maar dat ga ik vandaag de dag niet meer doen. Het is enkel een ceremoniële functie, zoals het salueren tijdens de consecratie.”

Het is de priester van Aarschot die met de kerkbaljuw oude gebruiken opnieuw tot leven wil wekken. Koen is de geknipte man voor de job. “Mijn overgrootvader Joseph was jarenlang suisse in Pamel. Ik wil die familietraditie voortzetten”, zegt een trotse Koen. “Mijn hoed heeft mijn overgrootvader nog gedragen. Die is authentiek en zo’n 100 jaar oud. Het doet mij wel iets om die te mogen dragen.”

Vanaf nu zal je Koen elke laatste zondag van de maand in Aarschot aan het werk kunnen zien. Ook in Meerbeke, een deelgemeente van Ninove, kan je Koen als kerkbaljuw bewonderen.