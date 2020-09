Koenraad Tinel bezweert angst voor corona met de expo Parade

In de Gare Maritime van Tour & Taxis in Brussel kan je gaan kijken naar de nieuwste tentoonstelling van Koenraad Tinel (86), de beeldhouwer met Gentse roots uit Vollezele. Voor Tinel was de lockdown als gevolg van de coronacrisis een vruchtbare artistieke periode. Hij bezweerde de angst en de onzekerheid die iedereen in de greep hield door het creëren van een macabere stoet sjamanen, fetisjen, halfmensen en afgodsbeelden.

De tentoonstelling 'Parade' in Tour & Taxis focust op nieuw sculpturaal werk van de kunstenaar, met monumentale beeldengroepen en installaties. Tinel zegt er dit over: “Die toestand met corona, die angsten die door de wereld gaan door de ziekte deden me denken aan de oorlog, aan toestanden die ik beleefde tijdens mijn jeugd in Duitsland tijdens en na de oorlog. Ik dacht ook aan de middeleeuwen, aan de processies tegen de pest. De angsten van de mensen heb ik uitgebeeld en dat heeft geleid tot een stoet, een parade."



'Parade' van Koenraad Tinel loopt nog tot en met 1 november de Gare Maritime van Tour & Taxis in Brussel. Je komt er alles over te weten in ons nieuws.