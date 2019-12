KOKhER stelt nieuwe kerstsingle voor

De kleinkunstformatie KOKhER pakt uit met een nieuwe single. En dat was toch al weer zo’n 14 jaar geleden. Maar met de nieuwe single benadrukken de vier maten uit Herne en Halle dat ze nog lang niet uitgezongen zijn en duidelijk zin hebben in een nieuw muzikaal avontuur. Nog opmerkelijk: hun nieuwste schijfje is een kerstsingle geworden en bevat maar liefst 4 nummers. Deze werd vrijdagavond in een bomvolle kerk in Herne voorgesteld. Een sfeerverslag krijg je maandag in het nieuws op RINGtv.

KOKhER zag 14 jaar geleden het levenslicht, had meteen een bescheiden radiohit te pakken en dook in 2008 de studio in voor een eerste full-CD: ‘Vier Maten’.

“Zelfs op die eerste full-cd stond reeds een kerstnummer. ‘Een beetje kerst’ maakte toen al duidelijk dat we een zwak hebben voor dit feest. Een verklaring hebben we niet”, aldus zanger Lieven Vandenneucker. “Maar het feit is wel dat we onwaarschijnlijk veel kerstconcerten hebben afgewerkt. We werden daarbij geruggesteund door onder meer Jan De Wilde en Soetkin Baptist. Tijdens verschillende kersttournees van KOKhER namen ze met Eddy en ikzelf ook de zang voor hun rekening. Een muzikaal huwelijk dat tal van CC-deuren opende. Kortom, het werd een avontuur waar we als prille kleinkunstformatie alleen maar van konden dromen”, aldus Lieven.

“Door die kerstournees hebben we natuurlijk ook tientallen kerstnummers op ons repertoire staan. Al enkele jaren lopen we met het idee om deze te vereeuwigen op een nieuwe CD. Alleen is het er nooit van gekomen”, vertelt Eddy Peremans. “Tot we enkele weken geleden niet meer te houden waren. Tijdens een repetitie hebben we in het holst van de nacht nog een studio gereserveerd. En eind oktober zaten we, tot onze eigen grote verbazing, plots bij de befaamde DK Studio’s in Gent achter onze micro’s”, aldus Peremans.

“Die opname was echt ‘heerlijk genieten’. Terug met de vier maten van KOKhER in één studio. Het gros van de tijd hebben we natuurlijk keihard gewerkt. Eén nummer is zelfs tijdens de opnames geboren in Eddy’s brein. We hebben het dan maar meteen opgenomen. Maar tijdens dat harde werken, hebben we ook veel gelachen en gezeverd. Want zo is KOKhER. We weten ook niet of ze ons daar nog graag zien terugkomen. Het is voor ons immers niet eenvoudig om langer dan 3 minuten ernstig te zijn”, glimlachen de blazers Rudi Deslachmuylder en Geert Vanhassel.

Een kerstsingle op zijn KOKhERs

Maar de inspanningen hebben hun vruchten opgeleverd. Het resultaat is een gloednieuwe single met twee A-zijden (‘In een Kribbeken’ en ‘Gien Berre’) en twee bonustracks. Het bewijs dat de vier maten in de studio er duidelijk zin in hadden. Verwacht je vooral niet aan een traditionele ‘Stille Nacht’ of een ‘Susa Nina’, wel aan typische KOKhERsongs barstensvol knipoogjes, glimlachjes en deugnieterijen. Maar soms loert er ook een traantje of een vleugje weemoed om de hoek van het schijfje.

Voorstelling in uitverkochte kerk in Herne

Op vrijdag 6 december werd de gloednieuwe cd voorgesteld in hun thuisbasis Herne. En omdat de vier maten zich voor vier nummers niet moe willen maken en ook de Warmste Week eraan komt, werkten ze een volledig kerstconcert af ten voordele van de VZW Meegaan. Dat is een sociaal tewerkstellingsproject voor jongeren met een beperking. Een uitgebreid sfeerverslag krijg je maandag op RINGtv.

(foto's: (c) Martine Maes)