Koningin Mathilde bezoekt ’t Bruut in Herne

Hoog bezoek vandaag in Herne. Koningin Mathilde bracht er een bezoek aan ’t Bruut. Dat is de bakkerij van vzw MeeGaan, die jongeren met een beperking vaardigheden aanleert waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

’t Bruut is sinds enkele jaren gevestigd in het gerestaureerde Domenicanessenklooster. In het najaar 2019 is een bakkersatelier opgestart. Sindsdien bakken twee bakkers er artisanaal brood. Zij worden daarin bijgestaan door vrijwilligers en professionele begeleiders. “We willen een ervaringscentrum zijn waar mensen vertrouwen leren putten uit hun eigen talenten en extra vaardigheden kunnen aanleren”, aldus vzw MeeGaan. Koningin Mathilde bracht vandaag een bezoekje om de werking van de vzw te leren kennen.