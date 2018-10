Kunstrestaurateurs zijn provinciale KMO van het jaar

IPARC staat voor International Platform for Art Research en Conservation en is een KMO die met zorg onder meer hedendaagse kunstobjecten, schilderijen en sculpturen conserveert en restaureert. Hier werkt een team van restauratoren met elk eigen specialisaties. Bovendien werkt de onderneming zonder subsidies, wat in deze sector niet steeds evident is. De methodes van IPARC zijn innovatief en vooruitstrevend, zoals u in onze reportage vanavond kan zien.

Mogelijk wordt de roem van de KMO binnenkort zelfs landelijk: dankzij de onderscheiding is IPARC immers ook één van de kandidaten om de nationale KMO van het jaar te worden. Die finale vindt plaats op 28 november, stemmen kan nog tot 20 november op https://www.unizokmovanhetjaar.be/finalisten.