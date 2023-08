Kwakkelzomer lokt meer bezoekers naar het binnenzwembad

De kwakkelzomer betekent goed nieuws voor de recreatieve zwembaden. Die trokken de eerste helft van de zomer meer volk. In Lago Pierebad Grimbergen waren er zelfs 21,5 procent meer bezoekers in juli dit jaar in vergelijking met juli vorig jaar.

“De recreatieve zwembaden van LAGO hebben een sterke eerste helft van de zomervakantie achter de rug”, zegt woordvoerster Lore Walravens van Lago. “In vergelijking met juli 2022 zagen de zwemparadijzen met een groot indoor aanbod vijf procent meer recreatieve zwemmers genieten van waterpret in hun zwemparadijzen.”

“Op elf verschillende locaties biedt LAGO deze zomer zwemplezier voor jong en oud aan. Tijdens de eerste vakantiemaand doken maar liefst 233.698 recreatieve zwemmers in een binnen- of buitenbad voor plezier met familie en/of vrienden.”

Meer zwemmers

“In vergelijking met vorig jaar, bezochten zo’n 2.500 zwemmers meer de verschillende LAGO-zwemparadijzen in de maand juli. In Lago Grimbergen gaat het om een stijging van 21,5 procent. In juli vorig jaar waren er 10.829 bezoekers, de afgelopen maand juli verwelkomden we in Grimbergen liefst 13.149 zwemmers.”

De helft van wie tijdens de zomervakantie zwemplezier opzoekt bij LAGO, heeft de toegang online gereserveerd. “Het systeem van vooraf reserveren, waarbij je meteen ook een indicatie krijgt van welke momenten drukker of rustiger zijn in het zwembad, blijft dus ook na de pandemie heel populair bij de bezoekers”, gaat Walravens verder.

Reservatiesysteem

“Via het reservatiesysteem kan je perfect zien rond welke tijdstippen al veel mensen een plekje gereserveerd hebben, waardoor je zelf je eigen bezoekmoment kan aanpassen als je de drukte wil vermijden. Heel veel mensen doen dat ook. Het zwembad wordt zo nooit echt als te druk ervaren, zowel door onze gasten als ons eigen personeel.”

“Met extra zomeractiviteiten zoals ervaringen met de VR-bril tijdens het glijden op de glijbanen of het opbouwen van een waterhindernissenparcours op meerdere tijdstippen doen de kwakkelzomer snel vergeten in onze zwembaden.”