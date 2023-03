Kwart minder nieuwe vacatures dan vorig jaar: “Recordhoogtes kunnen niet blijven aanhouden”

In februari ontving VDAB in Vlaams-Brabant bijna 3.200 nieuwe vacatures. Dat is een kwart minder dan in februari vorig jaar. Het is de zesde maand op rij dat er minder vacatures ontvangen werden dan in dezelfde maand een jaar voordien. “De recordhoogtes kunnen niet blijven aanhouden”, zegt Johan Viaene, directeur van VDAB Vlaams-Brabant.

Het voorbije jaar werden in Vlaams-Brabant 42.668 vacatures rechtstreeks gemeld aan de VDAB. Dat is 6,1% minder dan de twaalf maanden daarvoor. “De voorbije maanden nam het verschil systematisch af, maar rapporteerden we meer vacatures dan in de periode voordien. Vandaag kennen we een kenterpunt met voor het eerst een daling in het aantal vacatures”, klinkt het bij Johan Viaene, directeur van VDAB Vlaams-Brabant.

Binnen Vlaams-Brabant is de grootste daling in het aantal vacatures te zien in Halle-Vilvoorde, namelijk 7,4%. Vorige maand werden in Vlaams-Brabant 3.194 vacatures gemeld, 27,3% minder dan in februari 2022. Het is de zesde maand op rij dat er minder vacatures ontvangen werden dan in dezelfde maand een jaar voordien. Ook het aantal werkzoekenden zonder werk steeg licht.

“De recordhoogtes voor de hoeveelheid vacatures en de recordlaagtes voor het aantal werkzoekenden kunnen niet blijven aanhouden. Vandaag zien we een voorzichtige kentering en daalt het aantal vacatures over twaalf maanden voor het eerst sinds lange tijd. Maar de krapte is een chronisch probleem dat ons blijft uitdagen om te investeren in een meer inclusieve arbeidsmarkt”, besluit Viaene.