RSCA Futsal wint probleemloos eerste match halve finale play-offs tegen Soumagne

De halve finale startte kleurloos. Beide ploegen grossierden in slechte passen en balverliezen. Uitgespeelde kansen vielen er amper.

Één counter was bijna voldoende voor de thuisploeg om de score te openen, maar Berrabah kwam een teen te kort om de bal binnen te tikken. Toen thuisdoelman Thys aan het klungelen ging, sloeg Anderlecht meteen genadeloos toe. Edu knalde zijn foute inspeelpass vanop de middellijn in een leeg doel (0-1). Paars-wit duwde meteen door. Cainan verdubbelde op stilstaande fase (0-2). Gaandeweg werd het meer en meer éénrichtingsverkeer. Mancuso kwam meerdere keren dicht bij de 0-3, maar kon onvoldoende gevoel in zijn laatste baltoets leggen. Paars-wit had bij de rust controle, maar was nog niet helemaal thuis.

In de tweede helft vuurde Grello een eerste waarschuwingsschot af. Thys zweefde zijn schot over zijn kooi. Het was uitstel van executie. Cainan mikte zijn schot perfect in de verste hoek en tekende voor zijn tweede van de avond (0-3). El Garrouji flaterde zowaar nog harder dan zijn doelman voor de rust, Sekulic nam het geschenk in dank aan en diepte uit tot 0-4.

Soumagne probeerde vergeefs nog met een vliegende keeper de bakens te verzetten. Grello maakte er meteen korte metten mee (0-5) en schotelde binnen de minuut Edu de 0-6 voor. Ceylan kon voor de eerredder zorgen, al ging Mancuso defensief niet helemaal vrijuit. Temsamani zorgde voor het slotakkoord. RSCA Futsal trekt met een al bij al eenvoudige 2-6-zege huiswaarts.

Reactie Edu

“De eerste helft liep het stroef bij ons. Ik had het gevoel dat we ons nog wat moesten aanpassen aan een zaal die we niet gewoon zijn. Met een 0-2-voorsprong aan de rust kan je niet klagen, maar we zaten niet echt in ons spel. Na de pauze ging het plots een stuk vlotter. De doelpunten volgden elkaar snel op. De lastigste helft van het werk is achter de rug. Ik kijk er naar uit om nu terug naar onze thuishaven te keren. We gaan alles geven voor eigen publiek. Als groep hebben we er vooral heel veel zin in om die finale te halen. Ik reken volgende vrijdag op een talrijke opkomst in Roosdaal”, zegt RSCA-speler Edu.