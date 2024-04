G4S gooit alles in de strijd om 75 vacatures op luchthaven in te vullen: “Brutopremie van 1.000 euro per bewakingsagent”

Zo’n 1.000 bewakingsagenten werken vandaag op de luchthaven van Zaventem. Ze patrouilleren 24/7 op het volledige luchthavengebied, bieden eerste hulp bij ongevallen en inspecteren bagage, voertuigen, leveranciers en passagiers. Maar waar reizigers hen het meest zien, is bij de controle van de handbagage. Het is vooral daar dat G4S deze zomer extra handen en ogen wil inzetten. “Nu laten we agenten uit andere posten bijspringen op de drukste momenten, maar we geloven dat extra krachten altijd welkom en inzetbaar zijn. We zien dit dus als een langetermijninvestering”, zegt Christophe Tack van G4S.

Wie tussen 24 april en 1 juni toehapt, krijgt een brutopremie van 1.000 euro als die minstens zes maanden in dienst blijft. Ook agenten die al werkzaam zijn bij G4S kunnen aanspraak maken op die premie als ze iemand kunnen overtuigen om mee aan boord te komen. “Daarmee betalen we een deel van de eerstvolgende vakantie van onze medewerkers terug. Het leek ons een logische connectie: agenten die een aantal maanden passagiers zien vertrekken naar allerlei bestemmingen, kunnen daarna met onze steun ook zelf even passagier zijn en ontspannen”, zegt HR-directeur Véronique Polet.

G4S hoopt dat meer dan 6 op de 10 nieuwe kandidaten een vrouw is. Vrouwelijke passagiers mogen immers uitsluitend gecontroleerd worden door iemand van hetzelfde geslacht. Maar ook los daarvan gelooft G4S dat diversiteit noodzakelijk is voor de goede werking van een beveiligingsteam. “We moeten af van het stereotype beeld dat een bewakingsagent een sterke man is die vooral fysieke kracht nodig heeft. Ook soft skills en een probleemoplossend vermogen zijn vaardigheden die een grote meerwaarde zijn”, besluit Polet.