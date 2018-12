Laatste dag in het zwembad van Hofstade

Zwembad Heide van Sport Vlaanderen in Hofstade is definitief gesloten. Zaterdag konden zwemmers en voor het laatst terecht. Sport Vlaanderen kondigde eind juni aan dat het zwembad eind dit jaar dicht zou gaan, omdat de kosten te hoog opliepen. Het werd een emotioneel afscheid.

Zaterdag kon er nog een duik genomen worden in zwembad Heide aan de Tervuursesteenweg in Hofstade. Het zwembad opende 38 jaar geleden, maar is sterk verouderd. Reden voor eigenaar Sport Vlaanderen om het bad te sluiten, want de renovatiekosten zijn te hoog. Op de laatste openingsdag was alles anders voor het publiek, maar ook voor het zwembadpersoneel. Ook voor verenigingen kwam de sluiting als een donderslag bij heldere hemel. “De sluiting heeft een serieuze impact. We hadden zowel op woensdag als vrijdag onze zwemschool. Dat gaat toch wel over een 300-tal kinderen binnen Zemst die leren zwemmen. Door de sluiting van het zwembad kan dat uiteraard niet meer”, zegt Thomas Doms, zaakvoerder van Sportsminded.

Sport Vlaanderen onderzoekt of er vlakbij een nieuw zwembad gebouwd kan worden. Het oude zwembad gaat dicht, maar wordt niet gesloopt. Het zwembad zal in elk geval voortleven in heel wat herinneringen én in een tentoonstelling volgend jaar. Fotograaf Dries Van den Brande portretteerde de laatste zwemmers van Hofstade.

Een verslag van de laatste zwemdag in Hofstade zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.