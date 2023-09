Lambiek maand lang in de schijnwerpers: “Champagne onder de bieren”

Dankzij haar brouwmethode en de typische spontane gisting op houten vaten is Lambiek een bier dat nergens anders ter wereld te vinden is. Deze traditie en vakmanschap, gekoppeld aan proeverijen, brouwerijbezoeken, authentieke cafés en innovatieve restaurants, maken de lambiekbeleving tot een uitzonderlijke toeristische beleving. Van 30 september tot en met 29 oktober, de Maand van de Lambiek, kunnen bierliefhebbers en andere bezoekers Lambiekproducenten bezoeken en het zelf ontdekken.

“Want als er één ding is wat men moet doen in het Pajottenland en de Zennevallei, dan is het wel een Oude Geuze proeven”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. “In onze regio is het aantal producenten aanzienlijk aan het groeien. In de jaren ’80 waren ze op één hand te tellen. Vandaag zijn er ongeveer 30. We zien ook een echte opmars van de stekerijen. Zo opent Brouwerij Kestemont op de oude site van Brouwerij Goossens in Pede de deuren.”