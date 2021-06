Landbouwers pompen water weg in Herne: “Enorm dankbaar, maar ook onverantwoord”

In Herne is de brandweer, civiele bescherming en technische diensten van de gemeente sinds gisteravond massaal aanwezig om wateroverlast te bestrijden. Heel wat straten en woningen liepen onder water. Vooral de oude arm van de Mark langs de Stationsstraat baart zorgen. Landouwers schoten ter hulp om duizenden liters water over te pompen. “Als we hen niet hadden, zaten we dik in de problemen”, zegt burgemeester Kris Poelaert.

De Stationsstraat in Herne kampte vroeger vaker met wateroverlast. Om woningen in het centrum van de gemeente te beschermen, werd de Mark verlegd en een groot bufferbekken aangelegd. Dat deed gisteren zijn werk, maar desondanks steeg het waterpeil van de oude bedding naar een alarmerend hoog niveau. Omdat de pompen van de brandweer al ingezet werden op andere plaatsen, vroeg Herne aan verschillende landbouwers om het water weg te pompen. Op een bepaald moment werd 6.000 liter water per minuut overgepompt.

“Het water moest daar zeer snel weggepompt worden. Vroeger deden we beroep op materiaal van de Civiele Bescherming, maar nu die van Brasschaat moeten komen is dat geen oplossing”, zegt burgemeester van Herne Kris Poelaert. “De beslissing om ze weg te halen uit Liedekerke, is totaal onverantwoord. Mensen in nood moeten zo snel mogelijk geholpen worden. De politiek heeft daarin toch fouten gemaakt. Al doet de solidariteit wel deugd. De landbouwers waren met man en macht aan de slag. Ik ben hen dan ook enorm dankbaar.”

De situatie blijft ook woensdagochtend kritiek in Herne. Verschillende straten zijn afgesloten. “Het blijft bang afwachten. Het waterpeil blijft stijgen ondanks dat het minder regent. Het vele water stroomopwaarts moet hier nog passeren. We hebben dijken opgeworpen, maar hebben nabije woningen intussen ook voorzien van zandzakken voor het geval die dijken onvoldoende blijken te zijn. De brandweer, Civiele Bescherming en technische dienst is massaal aanwezig”, besluit Poelaert.