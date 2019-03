Landbouwsters zijn de favorieten van de kijkers

De landbouwsters Marijke d’Hertefelt en Lien De Kinder slaagden er in de vierde voorronde niet in om een ticket af te dwingen voor de halve finale maar ze kregen wel de meeste stemmen van de kijkers in RINGtvKOK-poll.

De jury heeft het in de geschiedenis van de RINGtvKOK nog nooit zo moeilijk gehad om een keuze te maken tussen de twee kookduo’s. Uiteindelijk kregen de medewerkers van de Plantentuin Plantentuin Manon van Hoye en Pieter Franck te horen dat ze opnieuw verwacht worden in de halve finale. Het kookavontuur stopte dus voor landbouwsters Marijke d’Hertefelt en Lien De Kinder. Maar in de poll die RINGtv wekelijks organiseert, kregen ze wel 72,5% van de stemmen van de kijkers. Als dat geen mooie troost is!

Dit weekend!

Dit weekend is er de eerste halve finale! Daarin nemen Tim Herzeel en Tom Bauwens (juristen) het op tegen Evie Cosyns en Eline Ermens (vastgoedmakelaars). Wie wint het felbegeerde finaleticket? Afspraak dit weekend op jouw zender!