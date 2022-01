Leerlingen verrassen juf Karin op laatste werkdag

Vandaag is het de laatste werkdag van juf Karin Robberechts (61) in de Vrije Basisschool Rinkeling in Brussegem, bij Merchtem. De juf vroeg om ‘zo weinig mogelijk te doen’, maar dat hadden de 240 kinderen en juffen en meesters in de school anders begrepen. De hele dag staat in het teken juf Karin.

Het begon vanochtend al: juf Karin woont letterlijk om de hoek van de school. Haar weg naar school via de Dorpsstraat werd versierd met ballonnen. Eens in de school aangekomen, zongen de kinderen voor uit volle borst voor de met pensioen gaande juf. “Ik ben van mijn melk”, reageerde Karin. “Dit had ik echt niet verwacht. Het is mijn laatste werkdag en ik had gevraagd om dit zo kalm mogelijk te laten voorbijgaan, maar ik vrees dat ik het hier zal moeten ondergaan”, kwam de Juf tot rust bij een kopje koffie met collega’s.

Juf Karin was de laatste acht jaar zorgjuf, voordien gaf ze les in het derde en zesde leerjaar. Ze was maar liefst 38 jaar leerkracht in de Rinkeling. “Ik heb nog mama’s en papa’s in de klas gehad van de kinderen die hier vandaag school lopen”, zegt Karin. “Het geheim om zo lang juf te zijn? Ik doe mijn werk heel graag en ik heb het geluk gehad om altijd met heel fijne collega’s te kunnen werken. Ik heb hier veel mooie herinneringen. Maar vandaag is het dubbel: het is ook de laatste werkdag en dan stopt het hé.”

De kinderen en collega’s zorgen alvast voor een heel fijne dag. Ze kreeg een wellnessbon en er volgden nog bloemen, knutselwerkjes van kinderen, fijne momenten met collega’s, een receptie, een boekje vol herinneringen, een erehaag met de kinderen, noem maar op.