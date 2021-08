Leerkrachten en leerlingen moeten bij de start van het nieuwe schooljaar in het basisonderwijs geen mondmasker meer dragen. In het secunddair onderwijs gelden de regels van de horeca. Als de leerlingen neerzitten en les krijgen, mogen ze hun mondmasker afzetten. Dat heeft onderwijsminister Ben Weyts na overleg met virologen en experten beslist. De Vlaamse Scholierenkoepel reageert ontgoocheld.

Les zonder mondmasker in lager onderwijs, in secundair onderwijs als er wordt stilgezeten

Binnen twee weken start het nieuwe schooljaar. Dat leerlingen opnieuw voltijds achter de schoolbanken konden zitten, daar bestond weinig twijfel over. "We willen het nieuwe schooljaar organiseren met minder beperkende maatregelen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Alle leerlingen kunnen tegelijkertijd naar school gaan. Meteen kan het onderwijspersoneel zich ook meer toeleggen op hun kerntaak: lesgeven. Daartegenover staat dat we blijvend verantwoordelijkheid nemen en kordaat optreden daar waar zich problemen stellen."

In het basisonderwijs valt de mondmaskerplicht volledig weg. "In het secundair onderwijs zal er opnieuw worden lesgegeven en gevolgd zonder mondmasker, wanneer wordt stilgezeten. Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden", aldus Weyts. "Wel mondmaskerplicht op de speelplaats als er geen afstand kan worden gerespecteerd, maar geen mondmasker voor sportactiviteiten."

Verder hamert Weyts op ventilatie en vaccinatie, maar een verplichting van een CO2-meter in elk klaslokaal komt er voorlopig niet. De Vlaamse Scholierenkoepel reageert scherp op de aangekondigde maatregelen. "Met de huidige vaccinatiecijfers is dit nauwelijks een versoepeling. Kinderen en jongeren gaan nog steeds een grote last dragen. Wanneer kan het eindelijk wat losser?” vraagt Louis Notte van de Vlaamse Scholierenkoepel zich af. “De school die nu mondmaskers verplicht op de speelplaats krijgt dat na deze zomer niet meer uitgelegd aan haar leerlingen."