Leuven staakt strijd tegen Broeklin

De stad Leuven staakt haar strijd tegen de komst van de werkwinkelwijk Broeklin in Machelen. Leuven dient geen beroep in tegen de omgevingsvergunning die Broeklin kreeg van de Vlaamse regering.

Met de beslissing zet Leuven een punt achter een juridisch gevecht dat meer dan 10 jaar duurde. Al die tijd was Leuven ervan overtuigd dat een nieuw winkelcomplex in Machelen zou concurreren met de winkels in de Leuvense binnenstad. Maar nu de opvolger van Uplace zijn plannen aanpaste, gaat Leuven niet langer in het verzet. Dat betekent dat Vilvoorde nu helemaal alleen staat in de strijd tegen Broeklin.