Leuvense Bieke Verlinden trekt Vooruit-lijst Vlaams parlement

De Leuvense Bieke Verlinden trekt de Vooruit-lijst voor het Vlaams parlement. Verlinden is in Leuven schepen van Zorg, Welzijn en Sociaal beleid. Ze wil van die domeinen ook haar speerpunten maken op Vlaams niveau.

“Onze kinderopvang is te duur, onderbemand en er is te weinig plaats,” zegt Verlinden. “Na jaren van stilstand en achteruitgang in Vlaanderen, is het tijd voor een miljardeninvestering in onze jongeren. Een betaalbare en goede plaats voor elk kind in de kinderopvang, wordt één van mijn belangrijkste strijdpunten,” klinkt het. Naast kinderopvang, zal de focus van Verlinden ook op zorg voor ouderen liggen.

Eerder raakte al bekend dat huidig federaal minister Frank Vandenbroucke de lijst voor de Kamer trekt.