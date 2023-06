Lichaam van vermiste man gevonden in Zemst

Er is vanmiddag een lichaam gevonden in de Zenne ter hoogte van Zemst. Het parket laat weten dat het gaat om een man uit Hofstade die sinds vorige week vermist was.

De brandweer kreeg rond 11u45 een oproep en snelde meteen ter plaatse. Het slachtoffer werd gevonden ter hoogte van de Arendvoetweg aan de Zemstesteenweg. Vorige week belandde er nog een fietser in de Zenne. Dat was het vierde incident in een paar maanden tijd. "Het gaat om een heel ander incident dan de vorige", merkt burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx op. "Dit keer gaat het om een zij-arm van de Zenne in het natuurgebied Vriezenbroek, daar is geen jaagpad."

Het parket bevestigt intussen dat gaat om een man die vermist was. "Het labo en een wetsdokter ter plaatse gestuurd. Er werden geen sporen van geweld aangetroffen of elementen die wijzen op tussenkomst van een derde", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "De persoon werd ondertussen geïdentificeerd als de 77-jarige E.V. uit Zemst die sinds vrijdag 2 juni als vermist was opgegeven en waarvoor een opsporingsbericht was verschenen."