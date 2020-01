Linkebeek zegt nee tegen plannen om spoorlijn Brussel-Nijvel uit te breiden

Het GEN moet het openbaar vervoer in een straal van 30 kilometer rond Brussel verbeteren. Maar Linkebeek heeft bezwaren en wil dat het aantal sporen in ecologisch kwetsbare gebieden beperkt blijft tot twee. Dat is vooral nodig in de groene Kleindalvallei. Indien de Vlaamse Regering toch vasthoudt aan vier sporen, wil Linkebeek de aanleg van een tunnel of een specifieke constructie die goed geïntegreerd is in de groene omgeving van de valleien.

Verder vraagt Linkebeek dat ook de gevolgen van de waterafvoer, trillingen en vervuiling van het project in kaart worden gebracht. Tot slot wil Linkebeek dat andere geluidsnormen gehanteerd worden bij de opmaak van het plan, dat er praktische en esthetische voorzieningen komen om de verschillende perrons van de stations te bereiken en de geplande fietssnelweg F207 niet meer ruimte inneemt dan nu het geval is.