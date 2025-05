Gemeente Linkebeek wil van verwilderd openluchtzwembad 'Vergeten oase' maken

Meer dan dertig jaar kreeg de natuur vrij spel in het voormalige openluchtzwembad, maar "niet op een mooie manier", zegt Roel Leemans aan VRT NWS. Het overwoekerde beton wil de gemeente ontharden en omtoveren in een 'Vergeten oase', zoals het project heet. Het terrein moet een stuk natte natuur worden, waar biodiversiteit opnieuw haar gang mag gaan.

Linkebeek heeft de plannen al in 2023 in gang gezet. Of de kostenraming van destijds, ruwweg zo'n 372.000 euro, overeind blijft, is maar de vraag. De bal ligt in het kamp van de provincie, die een vergunning moet verlenen.