Laatste keer Chiro Sjoen in Linkebeek: "Twee leidsters voor veertig kinderen is te weinig"

Voor de laatste keer in meer dan zeventig jaar vormde Chiro Sjoen vandaag een openingsvierkant. Vorig jaar gooide heel wat leiding de handdoek in de ring. "We waren nog maar met twee leidsters", zegt Evy Mottard. "Dat is te weinig om veertig kinderen een zinvolle zondagnamiddag te geven." De veertig leden van Chiro Sjoen vonden onderdak bij de Chiro van Huizingen.

Chiro Sjoen wil de droeve gebeurtenis evenwel niet geruisloos laten passeren. Evy en enkele oud-leden hebben de afgelopen maanden samen gezeten om er nog een spetterende laatste Chironamdidag, -avond en, voor de die-hard Sjoeners, -nacht van te maken. "Er is een expo met archieffoto's van vroeger tot nu, er komt een foodtruck en zoals op kamp gaan we liedjes zingen rond een kampvuur. Om de dag af te sluiten is er ook nog een fataalfuif", zegt Evy.