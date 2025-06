Huize Lismonde opent 'Een zomer bij Lismonde': "Zijn beroemdste werken"

Wie Lismonde niet kent, kan vanaf vanavond kennismaken met zijn beroemdste werken. Om 17.00 uur in Villa Les Roches in Linkebeek opent de overzichtstentoonstelling 'Een zomer bij Lismonde', de ondertitel luidt: "Zijn beroemdste werken".

In de vorige eeuw verzet Lismonde - hij hield er niet van met zijn voornaam te worden aangesproken - de bakens van de tekenkunst. Op de tonen van Bach vervormt Lismonde havens en stadsgezichten tot een abstract lijnenspel. Een kenmerk dat ook in Lismondes tapijt ontwerpen terugkeert. Ook ouder, eerder figuratief werk valt te bewonderen.

Zegt abstracte tekenkunst je niets? Blijf dan voor het huis. Zoals Lismonde het zelf wilde, blijft het huis bewoond - een warme ontvangst is verzekerd. Via deze link krijg je meer informatie over de tentoonstelling.