Linkebekenaar Roel Leemans vertrekt als directeur bij Muntpunt

Linkebekenaar Roel Leemans vertrekt als directeur van Muntpunt. De grootste Nederlandstalige bibliotheek in Brussel promoot en informeert ook over de Vlaamse organisaties in de hoofdstad. Leemans was acht jaar lang directeur van Muntpunt.

Roel Leemans kondigde vanochtend zijn vertrek bij Muntpunt aan, de dag nadat bekend raakte dat de bibliotheek ook een nieuwe voorzitter krijgt. Historica Magaly Rodríguez García volgt Patrick Stouthuysen op. Roel Leemans was eerst jarenlang directeur operationele zaken, daarna werd hij algemeen directeur bij Muntpunt. Die functie voerde hij acht jaar lang uit, waarvan twee jaar ad interim. Volgens BRUZZ moet er niets gezocht worden achter het vertrek van Leemans. Hij had eerder al aangegeven dat hij de job niet tot aan zijn pensioen zou uitvoeren. In juli legt hij definitief zijn taken neer bij Muntpunt. Wie hem opvolgt, is nog niet duidelijk.