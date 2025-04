Geen vier, maar twee sporen

De gemeente Linkebeek verzette zich namelijk tegen de verdubbeling van het aantal sporen in de gemeente. "Ik begrijp wel dat iedereen zijn mening heeft over het project. Zowel de buren, die geen werf voor hun deur willen gedurende jaren en jaren, als de milieuzaken", zegt burgemeester van Linkebeek, Yves Ghequiere, daarover.

Infrabel deed op de gemeenteraad van 31 maart daarom een ultiem compromisvoorstel: het aantal sporen blijft gelijk, maar dan verdwijnt het station van Linkebeek. Acht van de vijftien gemeenteraadsleden stemden voor. Burgemeester Ghequiere stemde tegen. "Voor was het prioritair dat de halte Linkebeek nog altijd in actie bleef", zegt de burgemeester. "We hebben toch een halte met gemiddeld meer dan 1.200 mensen die halte Linkebeek gebruiken."

Nog niets definitief

Met de aanvaarding van het compromis is de kous evenwel nog niet af. "Het voorstel is geen definitief voorstel", zegt de burgemeester. "Eerst zouden er nu werken komen, die zouden zeven jaar duren. Dan zou er een testperiode van enkele jaren zijn en dan moeten we kijken of deze oplossing behouden blijft." De burgemeester vreest namelijk dat er over een aantal jaren toch sporen bij komen op het grondgebied van de gemeente, maar dat de gemeente dan geen eigen station meer heeft.

De werken waarover Ghequiere spreekt kunnen pas van start gaan wanneer ook de twee andere dwarsliggers het compromis van Infrabel hun fiat geven.